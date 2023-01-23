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«الشعبة الإماراتية» تشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بـ«التعاون الإسلامي»

«الشعبة الإماراتية» تشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بـ«التعاون الإسلامي»
24 يناير 2023 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في المؤتمر الـ17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي ستنطلق أعماله اليوم الثلاثاء حتى 30 يناير في الجزائر.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء مجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كلاً من: عائشة رضا البيرق رئيسة المجموعة، وعفراء بخيت العليلي نائبة رئيس المجموعة، وسمية عبدالله السويدي، وجميلة أحمد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وحسب جدول أعمال المؤتمر، سيتم انتخاب أعضاء هيئة المكتب، حيث يتم انتخاب نائبين للرئيس من المجموعة الأفريقية والمجموعة الآسيوية، إلى جانب اعتماد جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة الـ17 لمؤتمر الاتحاد، وتقرير الأمين العام.
كما سيشهد المؤتمر إلقاء كلمات رؤساء الوفود، واعتماد تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة العامة للاتحاد، ودراسة واعتماد التقارير ومشاريع القرارات المقدمة من الاجتماع الطارئ واللجنة الدائمة المتخصصة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، ولجان الأقليات والجاليات المسلمة، والشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية والبيئية، وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة، والشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان.

الإمارات
الشعبة البرلمانية
المجلس الوطني الاتحادي
الجزائر
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