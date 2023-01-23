العثور على مطلق النار في كاليفورنيا «منتحراً»

لوس أنجلوس (وكالات)

أعلنت الشرطة الأميركية، أمس، العثور على المشتبه فيه بإطلاق النار الجماعي مساء أمس الأول، الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص خلال احتفالات رأس السنة القمرية بولاية كاليفورنيا «منتحراً».

وقالت شرطة مدينة لوس أنجلوس في بيان، إنه تم العثور على جثة المشتبه به في تنفيذ إطلاق النار «داخل حافلة بيضاء» كان يتم تعقبها، حسبما نقلت وكالة «أسوشيتيد برس».

وأوضح قائد الشرطة روبرت لونا، في تصريحات صحفية، أن المشتبه به «أطلق النار على نفسه وتوفى متأثراً بإصابته».

وأضاف أن الشرطة كانت تتعقب المركبة «وعند الاقتراب منها، سمع عناصر الشرطة طلقة واحدة من داخلها».

وأعلنت الشرطة، أن المشتبه به «من أصل آسيوي ويبلغ 72 عاماً، ويدعى هوو كان تران»، وأكدت أنه «هو المشتبه به الوحيد في عملية إطلاق النار».

ومساء الأحد الماضي، وقع إطلاق نار جماعي في حديقة «مونتيري بارك» في كاليفورنيا، أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح.