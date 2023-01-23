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لاتفيا تطرد السفير الروسي

السفارة الروسية في ريغا عاصمة لاتفيا
24 يناير 2023 01:03

أعلنت لاتفيا، الاثنين، أنّها طلبت من السفير الروسي مغادرة أراضيها وقرّرت خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع موسكو.

يأتي ذلك بعد ساعات على قرار مماثل اتّخذته إستونيا.

وذكرت وزارة الخارجية في لاتفيا، في بيان، أنّ «السفير الروسي سيغادر لاتفيا في 24 فبراير 2023 على أبعد تقدير. كما أنّ سفير لاتفيا في موسكو سيغادر روسيا بحلول التاريخ نفسه».

وبررت لاتفيا قرارها باستمرار الأزمة في أوكرانيا و«بتضامنها مع إستونيا وليتوانيا».

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المصدر: آ ف ب
لاتفيا
السفير الروسي
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