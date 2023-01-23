الثلاثاء 24 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تطالب بمئات الدبابات القتالية المتطورة

دبابة "لوكلير" الفرنسية القتالية المتطورة
24 يناير 2023 00:26

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، أنها تحتاج إلى «عدة مئات» من دبابات القتال الرئيسية، فيما تشتد المعارك في شرق البلاد.

وكتب أندريه يرماك مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، في كييف على تطبيق تلغرام «كل دبابة لديها القدرة على القتال لابد أن تكون على خط جبهتنا الأمامي اليوم».

وقال يرماك إنه بدون انتصار أوكرانيا لن يكون هناك تطور مستقر ولا نظام عالمي واضح.

وتعتمد كييف بالكامل تقريبا على الغرب سواء ماليا أو فيما يتعلق بالتسليح. وعلى مدى أسابيع، رفضت ألمانيا السماح بتسليم دباباتها القتالية «ليوبارد» لأوكرانيا. 

  • دبابة ليوبارد الألمانية القتالية المتطورة
    دبابة ليوبارد الألمانية القتالية المتطورة

كما لم يتوصل ممثلو 50 دولة، حضروا اجتماعاً في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في غرب ألمانيا يوم الجمعة الماضي، إلى اتفاق على تسليم كييف دبابات ثقيلة من طراز «ليوبارد».

غير أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موارفيتسكي أعرب، الأحد، عن عزمه توريد دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا حتى بدون موافقة ألمانيا إذا لزم الأمر.

ميدانيا، قالت أوكرانيا إن قتالا عنيفا يدور، الاثنين، بين القوات الروسية والأوكرانية حول مدينتي باخموت وافديفكا على خط المواجهة في شرق البلاد.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، مساء الاثنين، أن القوات الأوكرانية تصدت لهجمات القوات الروسية وكبدتها خسائر.

أخبار ذات صلة
خبراء: استهلاك أوكرانيا للذخائر يفوق طاقة الإنتاج «الغربي»
500 مليون يور ومساعدات أوروبية لكييف
دبابات
دبابات ليوبارد
دبابات لوكلير
أوكرانيا
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
موضوعية
دنيا
في أي عمر يجب أن تعطي طفلك هاتفه الأول؟
اليوم 08:13
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
دنيا
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
اليوم 07:40
شرطة كاليفورنيا تلاحق المسلح
عربي ودولي
قتلى في حادثي إطلاق نار بكاليفورنيا
اليوم 07:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©