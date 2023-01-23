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أردوغان يرد على السويد بعد حرق نسخة من القرآن

رجب طيب أردوغان
23 يناير 2023 23:36

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن السويد يجب ألا تتوقع دعم تركيا لملف عضويتها في حلف شمال الأطلسي بعد احتجاج قرب السفارة التركية في العاصمة ستوكهولم تخلله حرق نسخة من القرآن الكريم.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها عقب اجتماع لمجلس الوزراء "أولئك الذين يسمحون بمثل هذا التجديف أمام سفارتنا (في ستوكهولم)، لم يعد بإمكانهم توقع دعمنا لعضويتهم في حلف شمال الأطلسي".

وتقدمت السويد وفنلندا، في مايو الماضي، بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وهو ما يتطلب موافقة جميع الأعضاء في الحلف ومن بينهم تركيا.

وأحرق اليميني المتطرف السويدي-الدنماركي راسموس بالودان، السبت، نسخة من المصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم، ما أثار موجة من التنديد العالمي.

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المصدر: وكالات
رجب طيب أردوغان
السويد
المصحف الشريف
القرآن الكريم
حلف الناتو
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