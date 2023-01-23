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العراق.. جرحى خلال احتجاج على إحراق مصحف في السويد

محتجون يرفعون القرآن خلال مظاهرة في بغداد
23 يناير 2023 21:54

أصيب شرطي وسبعة متظاهرين بجروح في صدامات دارت خلال مظاهرة جرت أمام السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف في ستوكهولم، بحسب ما أفاد مصدر أمني.
وقال مصدر في وزارة الداخلية، طالباً عدم نشر اسمه، "شارك ما بين 400 و500 متظاهر (في التحرك) تجمعوا بعد منتصف نهار اليوم (الاثنين)" أمام مقرّ البعثة الدبلوماسية للبلد الاسكندنافي.
وأضاف "وقع الصدام لدى قيام متظاهرين بإلقاء الحجارة والتقدم باتجاه قوات الأمن ومبنى السفارة، فيما ردت قوات الأمن بضرب متظاهرين بالعصي"، مؤكدا إصابة "أحد عناصر الشرطة وسبعة متظاهرين بجروح خلال مواجهات".
وأحرق السويدي-الدنماركي راسموس بالودان، السبت، نسخة من المصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم.

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المصدر: آ ف ب
العراق
احتجاجات
المصحف الشريف
القرآن الكريم
اليمين المتطرف
ستوكهولم
إحراق
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