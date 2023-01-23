السيسي يستقبل مدير المخابرات الأميركية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الرئيس السيسي رحب بالمسؤول الأميركي وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، مؤكداً متانة العلاقات المصرية الأميركية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي ولدعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات.
من جانبه، نقل بيرنز إلى الرئيس المصري تحيات الرئيس بايدن، وكذلك تأكيداته على أهمية وقوة العلاقات المصرية الأميركية، مع تطلع واشنطن خلال الفترة القادمة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر، التى تعتبر مركز ثقل منطقة الشرق الأوسط ودعامة الأمن والاستقرار به بقيادة الرئيس السيسي لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.