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ميلوني تدلي بتصريحات بشأن تصدير الطاقة من الجزائر

الرئيس الجزائر يستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية
23 يناير 2023 20:19

قالت جورجا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، اليوم الاثنين، إن بلادها تستهدف زيادة صادرات الطاقة من الجزائر الذي يعد شريكا موثوقا.

وصلت ميلوني، مساء أمس الأحد، إلى الجزائر في زيارة عمل وصداقة، هي الأولى منذ توليها منصبها.

وأجرت مباحثات اليوم الاثنين، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقالت ميلوني، في مؤتمر صحفي، إن "الجزائر شريك موثوق ومهم من الناحية الاستراتيجية. زيارتي تأتي تزامنا مع الذكرى الـ 20 للتوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار. والتي وقعت في 27 يناير 2003 هنا في الجزائر العاصمة".

وأضافت "أردنا الاحتفال بهذه المناسبة المهمة بالتوقيع على إعلان مشترك، يسلط الضوء على أهمية العلاقات الممتازة الموجودة بيننا. لا نريد أن نقف عند هذا الحد. نريد أن نختبر هذه العلاقة في مجالات جديدة من أجل تعزيز هذا التعاون في المجال الطاقوي والاقتصادي والثقافي والسياسي".

وتابعت ميلوني "إيطاليا تنوي أن تحقق مع الجزائر شراكة تسمح للبلدين بأن يغذيا آفاقهما للمستقبل. والإسهام في تحقيق الاستقرار بمنطقة البحر المتوسط. هناك هدف زيادة صادرات الطاقة من الجزائر إلى إيطاليا. وبالتالي، من الجزائر إلى أوروبا. من خلال دراسة إمكانية نقل الغاز الموجود وتحقيق أنبوب غاز جديد يسمح أيضا بنقل الهيدروجين وخط الكهرباء تحت سطح البحر، وأيضا الغاز المسال".

وأبرزت رئيسة الوزراء الإيطالية أن الجزائر تقوم بتسهيلات مهمة في مجال الاستثمار، لافتة إلى أن الشركات الإيطالية جاهزة للاستثمار خاصة في مجال الطاقة حيث يمكن أن تصبح الجزائر رائدة على الصعيد الأفريقي والعالمي لتوريد الغاز.

كما ذكرت أن "إيطاليا تعمل على التوقيع على اتفاقيات في العديد من القطاعات الهامة والأساسية للعمل عليها تماشيا مع مصالحنا، من خلال البنى التحتية الرقمية ومواضيع أخرى على غرار تحديث المجال الطبي والاتصالات ومجالات كثيرة، والتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات مشابهة".

تسعى إيطاليا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي للحصول على الغاز والنفط من دول أخرى للتعويض عن نقص الإمدادات الروسية ردا على العقوبات التي فرضها التكتل على موسكو عقب أزمة أوكرانيا.

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المصدر: د ب أ
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جورجيا ميلوني
الغاز
الطاقة
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