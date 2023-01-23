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الاتحاد الأوروبي يضيف نصف مليار يورو لتسليح أوكرانيا

جندي أوكراني يقف بجانب دبابة في موقع قتالي
23 يناير 2023 20:06

قرّر الاتّحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تخصيص 500 مليون يورو إضافية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة في أزمتها الحالية.

كما خصص الاتحاد 45 مليون يورو أخرى لتدريب وحدات عسكرية أوكرانية في دول أعضاء في الاتّحاد، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وقال أحد هذه المصادر إنّ وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتّحاد وافقوا، خلال اجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل شارك فيه عبر الفيديو نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا، على تخصيص هذين المبلغين لكييف من صندوق "المرفق الأوروبي للسلام".

وتطالب أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وخاصة الدبابات القتالية المتطورة والصواريخ بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي المضادة للطائرات.

وقد أرسلت الدول الغربية والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أسلحة بملايين الدولارات إلى كييف منذ اندلاع الأزمة الحالية في 24 فبراير الماضي.

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المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
أسلحة
أوكرانيا
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