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رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة

أحمد نواف الأحمد الصباح
23 يناير 2023 19:38

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، اليوم الاثنين، بأن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قدم استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وكتبت الوكالة، على موقعها الإلكتروني، في خبر عاجل، "سمو رئيس مجلس الوزراء يرفع كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد".

 

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أحمد نواف الأحمد الصباح
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