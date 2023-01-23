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بوركينا فاسو تعلّق على طلب مغادرة القوات الفرنسية

جنود من الجيش الفرنسي يقومون بدورية في بوركينا فاسو
23 يناير 2023 19:00

علّقت السلطات في بوركينا فاسو، اليوم الاثنين، على طلبها من القوات الفرنسية مغادرة البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة، إن السلطات قررت إنهاء الاتفاق العسكري الذي يتيح للقوات الفرنسية قتال الجماعات الإرهابية في البلاد.

وبرر المتحدث هذا القرار برغبة السلطات في أن تتولى بوركينا فاسو مسؤولية الدفاع عن نفسها.

كان التلفزيون الوطني في الدولة، الواقعة في غرب أفريقيا، قد ذكر يوم السبت أن الحكومة علّقت الاتفاق العسكري المبرم عام 2018 مع فرنسا لكنها لا تزال تريد الحصول على دعم في شكل عتاد.

وأضاف التلفزيون أن فرنسا أمامها شهر لسحب قواتها.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، إنه ينتظر الحصول على توضيحات من النقيب إبراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو بشأن القرار.

وقال المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو عبر التلفزيون الوطني "في المرحلة الحالية، لا نعرف كيف يمكن أن نكون أكثر وضوحاً (مما ذكرناه)".

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المصدر: وكالات
بوركينا فاسو
فرنسا
قوة برخان
القوات الفرنسية
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