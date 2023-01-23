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ألمانيا: هناك إجراءات لنقل الدبابات إلى أوكرانيا

دبابة "ليوبارد" تشارك في مناورات عسكرية (أرشيفية)
23 يناير 2023 18:33

تعتزم الحكومة الألمانية اتخاذ قرار بشأن الطلبات المحتملة لنقل دبابات قتالية ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا عبر إجراءات محددة.

ولم يقدم شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم الحكومة الألمانية إجابة دقيقة على سؤال حول ما إذا كانت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك تحدثت باسم الحكومة بأكملها عندما قالت إن ألمانيا لن تعارض تسليم تلك الدبابات من دول أخرى إلى أوكرانيا.

وقال هيبشترايت، اليوم الاثنين، في برلين "أود أن أتحدث عن الأمر على هذا النحو: إذا تم تقديم مثل هذا الطلب في ألمانيا، وهو أمر لم يحدث حتى الآن، فهناك إجراءات متبعة يتم من خلالها الرد على مثل هذا الطلب. وكلنا نتمسك بها".

كانت بيربوك قالت، أمس الأحد في مقابلة صحفية تعليقا على خطط بولندية لتسليم دبابات "ليوبارد 2" لأوكرانيا "لم يُطلَب منا موافقة على ذلك. وإذا طُلب منا، لن نقف في الطريق".

وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موارفيتسكي، اليوم الاثنين، أن بولندا تعتزم التقدم بطلب للحكومة الألمانية للموافقة على توريد دبابات القتال ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

وقال هيبشترايت إن المستشار الألماني أولاف شولتس متمسك بإجراء دراسة تفصيلية لهذه المسألة، مضيفا "لدينا مناقشات حماسية وهذا الحماس يؤدي في بعض الأحيان إلى مبالغات من جميع الأطراف".

وأكد هيبشترايت أن أوكرانيا يمكنها الاعتماد على ألمانيا، وأنه يجب تفهم التصريحات الواردة من كييف. وقال: "إنها مسألة حياة أو موت حرفيا".

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المصدر: د ب أ
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