الثلاثاء 24 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ألمانيا تدين حرق نسخة من القرآن في السويد

العلم الألماني يرتفع فوق مبنى في برلين
23 يناير 2023 18:01

دانت الحكومة الألمانية حرق نسخة من القرآن الكريم على يد متطرف يميني خلال مظاهرة قرب السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

ووصفت برلين العمل بأنه "غير محترم وغير ملائم للغاية".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين في برلين "أوروبا تؤيد التعايش السلمي بين جميع الأديان"، مضيفا أن حق الإنسان في الحرية الدينية ذو قيمة عليا مثل حرية التظاهر وحرية الرأي، موضحا في المقابل أن الاستفزازات، مثل ذلك العمل في ستوكهولم، تسهم في الانقسام.

وأحرق زعيم حزب يميني متطرف في الدنمارك، يحمل أيضا الجنسية السويدية، نسخة من القرآن يوم السبت الماضي بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم.

أثار هذا الفعل المتطرف انتقادات حادة من العديد من البلدان والمنظمات.

أخبار ذات صلة
أردوغان يرد على السويد بعد حرق نسخة من القرآن
العراق.. جرحى خلال احتجاج على إحراق مصحف في السويد
المصدر: د ب أ
ألمانيا
القرآن الكريم
المصحف الشريف
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
موضوعية
دنيا
في أي عمر يجب أن تعطي طفلك هاتفه الأول؟
اليوم 08:13
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
دنيا
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
اليوم 07:40
شرطة كاليفورنيا تلاحق المسلح
عربي ودولي
قتلى في حادثي إطلاق نار بكاليفورنيا
اليوم 07:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©