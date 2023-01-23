ألمانيا تدين حرق نسخة من القرآن في السويد

دانت الحكومة الألمانية حرق نسخة من القرآن الكريم على يد متطرف يميني خلال مظاهرة قرب السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.
ووصفت برلين العمل بأنه "غير محترم وغير ملائم للغاية".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين في برلين "أوروبا تؤيد التعايش السلمي بين جميع الأديان"، مضيفا أن حق الإنسان في الحرية الدينية ذو قيمة عليا مثل حرية التظاهر وحرية الرأي، موضحا في المقابل أن الاستفزازات، مثل ذلك العمل في ستوكهولم، تسهم في الانقسام.
وأحرق زعيم حزب يميني متطرف في الدنمارك، يحمل أيضا الجنسية السويدية، نسخة من القرآن يوم السبت الماضي بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم.
أثار هذا الفعل المتطرف انتقادات حادة من العديد من البلدان والمنظمات.