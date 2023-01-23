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بولندا ماضية في تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"

دبابة "ليوبارد" تطلق قذائف خلال تدريبات في بولندا (أرشيفية)
23 يناير 2023 17:26

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، اليوم الاثنين، أن بلاده ستطلب موافقة برلين لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع.

وقال مورافيسكي، أمام الصحفيين "سنطلب هذه الموافقة لكن هذه القضية ثانوية"، مضيفاً "إن لم نحصل على موافقتها، فسنزود أوكرانيا بدباباتنا"، مكررا ما كان قد قاله أمس.

وأشارت بولندا، التي أعلنت استعدادها لتسليم كييف 14 دبابة من هذا الطراز، إلى أنها تجري مناقشات مع نحو 15 دولة بهذا الصدد.

وتطالب أوكرانيا بتسليم هذه الدبابات القتالية المتطورة إليها. ويحتاج إرسال تلك الدبابات إلى موافقة البلد المنتج لها، ألمانيا، التي كانت متحفظة على هذه الخطوة.

لكن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أعلنت، أمس الأحد، استعداد بلادها للقيام بذلك.

وقدر رئيس الوزراء البولندي أن ألمانيا تملك "أكثر من 350 دبابة ليوبارد قيد التشغيل" ونحو 200 "في المخزون".

وقالت بيربوك إن برلين مستعدة للسماح لوارسو بتسليم الدبابات التي بحوزتها.

وأوضحت الوزيرة، لقناة "إل سي إي" التلفزيونية الفرنسية في أعقاب قمة فرنسية-ألمانية في العاصمة باريس "إذا طُرح علينا السؤال، فلن نعارض".

وأضافت الوزيرة "في الوقت الحالي، لم يُطرَح السؤال" من جانب بولندا التي يُفترض بها تقديم طلب رسمي إلى برلين.

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المصدر: وكالات
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دبابات ليوبارد
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