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استئناف التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت

صور مجمعة من انفجار مرفأ بيروت
23 يناير 2023 17:03

استأنف طارق البيطار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، اليوم الاثنين، تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي.

وقرر القاضي طارق البيطار إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار الذي هز العاصمة في أغسطس 2020، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ، إضافة إلى الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا.

ولم يتضح، حتى الآن، الأساس الذي استأنف البيطار التحقيق بناء عليه.

وهز الانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 230 شخصاً وجرح أكثر من 6 آلاف شخص، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى. وأوقف عدد من الأشخاص عقب الانفجار.

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المصدر: وكالات
انفجار بيروت
مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
التحقيق القضائي
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