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إستونيا تطرد السفير الروسي

السفارة الروسية في العاصمة الإستونية تالين
23 يناير 2023 16:34

قررت إستونيا طرد السفير الروسي رداً على قرار مماثل اتخذته موسكو قبل ساعات قليلة بحق السفير الإستوني، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإستونية.

وقالت الوزارة، في تغريدة على موقع تويتر اليوم الاثنين «نحن نحترم مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات مع روسيا».

وأشارت إلى أن السفير الروسي عليه مغادرة إستونيا في نفس يوم مغادرة سفيرها روسيا، أي في السابع من فبراير المقبل.

وأعلنت موسكو، في وقت سابق اليوم الاثنين، طرد السفير الإستوني متهمة تالين بـ«العداء لروسيا»، بعدما طردت إستونيا في وقت سابق من الشهر الحالي 21 دبلوماسياً روسياً وموظفين آخرين في السفارة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان «يجب على سفير جمهورية إستونيا مغادرة روسيا في السابع من فبراير 2023»، مشيرةً إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى القائمين بالأعمال.

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المصدر: وكالات
إستونيا
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