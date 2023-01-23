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روسيا تحذر من تحول الصراع مع الغرب إلى حرب

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ قرب مدينة بخموت
23 يناير 2023 16:24

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن الصراع بين موسكو والغرب أقرب إلى حرب حقيقية.

وانتقد لافروف الدول الغربية بسبب إرسال أسلحة بمليارات الدولارات إلى كييف.

ومنذ أن بدأت الأزمة الأوكرانية الحالية، حذرت موسكو من قيام حرب عالمية جديدة. كما حذرت روسيا من استخدام السلاح النووي إذا تعرضت أراضيها إلى اعتداء.

وترسل الولايات المتحدة والدول الغربية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا الأسلحة المتطورة، ومنها أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ المضادة للدبابات وناقلات الجند والطائرات المسيرة.

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المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
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