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روسيا تأمر بطرد سفير إستونيا

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
23 يناير 2023 15:55

أمرت روسيا اليوم الاثنين بطرد سفير إستونيا خارج البلاد، قائلة إنها بصدد خفض مستوى العلاقات مع جارتها الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "سفير جمهورية إستونيا يجب أن يغادر الاتحاد الروسي في السابع من فبراير".

 وسيتولى رعاية مصالح إستونيا في المستقبل، ممثل في موسكو.

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المصدر: وكالات
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