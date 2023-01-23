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مدينة في الصين تسجل رقماً قياسياً بأدنى درجات الحرارة

رجل ثلج في حديقة بعد تساقط الثلوج في الصين
23 يناير 2023 15:07

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الاثنين أن درجة الحرارة انخفضت إلى 53 درجة مئوية تحت الصفر في مدينة موخه بشمال الصين مسجلة رقما قياسيا جديدا.

وقد حطمت درجة الحرارة في المدينة الواقعة في أقصى شمال الصين، على الحدود مع روسيا، الرقم القياسي السابق البالغ 3ر52 درجة مئوية تحت الصفر في عام .1969 وانخفضت درجات الحرارة في المدينة إلى ما دون 50 درجة مئوية تحت الصفر لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وضرب البرد القارص مقاطعة هيلونجيانج، حيث تقع مدينة موخه، حيث سجلت العديد من المناطق في سلسلة جبال هينجان الكبرى أبرد درجات حرارة على الإطلاق. ومدينة موخه نفسها تشهد استمرار الثلج والجليد لمدة ثمانية أشهر من العام وتسجل متوسط درجة حرارة سنوية تقل عن 3 درجات مئوية تحت الصفر، بحسب شينخوا.

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المصدر: وكالات
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