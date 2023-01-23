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باكستان تعلن انقطاع الكهرباء على مستوى البلاد

باكستان تعلن انقطاع الكهرباء على مستوى البلاد
23 يناير 2023 09:03

قالت وزارة الطاقة الاتحادية إن عطلاً كبيراً في شبكة الكهرباء بباكستان تسبب في انقطاع الكهرباء على مستوى البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان "وفقاً للمعلومات الأولية تعرضت الشبكة الوطنية لفقد الترددات مما تسبب في حدوث عطل كبير. وهناك عمل سريع لإصلاح الشبكة".

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المصدر: وكالات
الكهرباء
انقطاع الكهرباء
باكستان
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