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بايدن يأمر بتنكيس الأعلام تكريماً لضحايا إطلاق النار

بايدن
23 يناير 2023 08:32

أمر الرئيس جو بايدن، بتنكيس الأعلام الأميركيّة في المباني العامّة تكريمًا لضحايا إطلاق النار الجماعي في مونتيري بارك بكاليفورنيا.

ووجّه بايدن بخفض الأعلام حتّى غروب الشمس في 26 يناير "احترامًا لضحايا أعمال العنف العبثيّة التي ارتُكِبت في 21 يناير 2023 في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا"، حسبما جاء في بيان للبيت الأبيض.

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المصدر: وكالات
كاليفورنيا
إطلاق النار
جو بايدن
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