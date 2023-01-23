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زيلينسكي يتعهد بالتصدي للفساد في أوكرانيا

زيلينسكي يتعهد بالتصدي للفساد في أوكرانيا
23 يناير 2023 09:11

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه لن يتم التغاضي عن الفساد الذي يمثل مشكلة مزمنة في البلاد وتعهد باتخاذ قرارات رئيسية بشأن القضاء عليه هذا الأسبوع.

وجاء تعهد زيلينسكي وسط مزاعم بوجود فساد على مستوى رفيع، بما في ذلك تقرير عن أساليب مريبة في المشتريات العسكرية على الرغم من قيام المسؤولين بتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة العملية العسكرية الروسية.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة" سيكون هذا الأسبوع هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مناسبة. لقد تم إعداد القرارات بالفعل، لا أريد نشرها في الوقت الحالي، لكن كل ذلك سيكون عادلاً".

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينكسي
أوكرانيا
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