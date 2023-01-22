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أميركا تعتقل عضوين من داعش في سوريا

جنود أميركيون
23 يناير 2023 02:07

قالت القيادة المركزية للجيش الأميركي، في بيان صدر الأحد، إن قواتها ألقت القبض على اثنين من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي خلال هجوم جوي وبري في شرق سوريا.
وقال العقيد جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية إن الهجوم وقع السبت، مضيفا أن أحد المدنيين أصيب "بجروح طفيفة" أثناء الهجوم وعولج في منشأة طبية قريبة قبل أن يُطلق سراحه ليعود لأسرته.
ولم يُكشف عن تفاصيل أخرى تذكر عن هذا الهجوم.
وسبق أن نفذت الولايات المتحدة عمليات عدة في سوريا ضد قياديين وأعضاء في التنظيم المتشدد.
ورغم القضاء عليه، ما تزال خلايا نائمة من تنظيم داعش المتطرف تنشط وتنفذ من حين لآخر عمليات خاصة في المناطق النائية.

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