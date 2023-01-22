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ألمانيا تدلي بتصريح بشأن إرسال دباباتها إلى أوكرانيا

دبابات ليوبارد ألمانية الصنع
23 يناير 2023 01:00

أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مساء اليوم، استعداد بلادها للسماح لبولندا بإرسال دبابات "ليوبارد" القتالية المتطورة ألمانية الصنع إلى أوكرانيا في حال تقدّمت وارسو بطلب كهذا.
في مقابلة مع قناة "إل سي إي" الفرنسية التلفزيونية في أعقاب قمة فرنسية-ألمانية في باريس، قالت بيربوك "إذا طُرح علينا السؤال، فلن نقف في طريق" بولندا.
وأضافت "نعلم كم أن هذه الدبابات مهمة. لذلك، نبحث في ذلك الآن مع شركائنا".
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن القرارات المستقبلية بشأن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا ستُتخذ بالتنسيق مع حلفاء منهم الولايات المتحدة.
وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موارفيتسكي أنه يعتزم إرسال دبابات «ليوبارد» القتالية المتطورة إلى أوكرانيا حتى بدون موافقة ألمانيا إذا لزم الأمر.
وكانت ألمانيا، حتى الآن، تتحفظ على الموافقة على إرسال دباباتها إلى كييف. كما أنها لم تسمح لدول أوروبية أخرى تملك تلك الدبابات بإرسالها.
وبدا أن ألمانيا ربطت أي تقديم لتلك الدبابات بتحرك الولايات المتحدة لإرسال دبابات «أبرامز» الخاصة بها، وهو ما رفضه مسؤولون أميركيون بذريعة أن تلك المركبات معقدة الصيانة.

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المصدر: وكالات
دبابات ليوبارد
أوكرانيا
ألمانيا
أنالينا بيربوك
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