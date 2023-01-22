دعوات لتدخل دولي لوقف جرائم «الحوثي»

عدن (الاتحاد)

أدانت منظمة حقوقية الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ ثلاثة أسابيع بحق أهالي قرى مديرية «همدان»، غربي صنعاء، والتي شملت حملات اقتحامات منازل واحتلالها، وطرد سكانها وتحويلها إلى مقرات لها واختطافات تعسفية وجرف أراضٍ زراعية. وأدان «المركز الأميركي للعدالة»، في بيان، الحملات الحوثية التي تنتهك حقوق المدنيين وكرامتهم، وتمثل اعتداءً على ملكياتهم الخاصة التي حماها الدستور والقوانين اليمنية. وقال البيان، إن «ميليشيات الحوثي تسعى بهذا السلوك إلى الإخلال بتركيبة المجتمع، وتجريد أفراده من حقوقهم، وحرمانهم من الملكية، ما يهدد هويته وتماسكه، وينذر بإفقارهم».

وأكد البيان اختطاف الميليشيات 18 مدنياً من سكان مديرية «همدان»، خلال حملتها المستمرة على المنطقة، والتي دهمت خلالها عدداً من المنازل، وجرفت أراضي زراعية.

ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي ادعت أن تلك المنازل محجوزة من قبل المحكمة تمهيداً لمصادرتها، بعد أن كانت قد زعمت سابقاً أن حملتها على المنطقة كانت بحجة البحث عن أسلحة، وجاءت التوجيهات بعمليات الاقتحام والمداهمة من طرف قيادات حوثية معينة في مناصب كبيرة في حكومة الميليشيات غير الشرعية.

وأكد البيان أن هذه الحملة امتداد لحملة سابقة وقعت على قرية «العرة» في المديرية نفسها، وشبيهة بحملات أخرى على مناطق ومديريات أخرى في محافظات صنعاء والمحويت والحديدة، بغرض الاستيلاء على الأراضي والعقارات واستغلالها لصالح الميليشيات الإرهابية.

وطالب البيان، المجتمع الدولي، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات بشكل عاجل، ووقف تغول ميليشيات الحوثي على اليمنيين وحقوقهم، وتوفير الحماية لهم، والمساعدة الحقيقية على إيقاف الحرب، واستعادة دور مؤسسات وأجهزة الدولة.