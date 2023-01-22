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القوات اللبنانية: «حزب الله» خطف القرار السيادي وانقلب على «الطائف»

القوات اللبنانية: «حزب الله» خطف القرار السيادي وانقلب على «الطائف»
23 يناير 2023 01:42

بيروت (الاتحاد)

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اتهم حزب «القوات اللبنانية»، ميليشيات «حزب الله» الإرهابية بخطف القرار السيادي اللبناني بإصراره على زرع أداة تابعة له مباشرة أو مواربة في كرسي الرئاسة الأولى.
وفي رده على اتهامات «حزب الله» للقوات اللبنانية بالانقلاب على التركيبة والهوية، قال حزب القوات في بيان، إن «(حزب الله) ينسف الجمهورية اللبنانية من أساسها، ويضرب كل الفرص والطروحات والاتفاقات التي تسعى لبناء الدولة، وينقلب على اتّفاق الطائف بشكل متواصل، ويرفض تسليم سلاحه». 
وأضاف مستغرباً اتهامات «حزب الله»، أن «الأخير أكثر من عمل على ضرب الصيغة اللبنانية بروحيتها عبر استهدافه كل المكوّنات الرافضة للخضوع لإملاءاته ومصادرته القرار السياسي والسيادي، العسكري والأمني، وانخراطه في حروب عبثية دون العودة للدولة وللشعب اللبناني، وأغرقهم بالدّمار».
كما اتهمت القوات اللبنانية، ميليشيات «حزب الله» بالاعتداء على التوازنات الداخلية وإدارة سلاحه إلى الداخل، ابتداءً من اغتيال رفيق الحريري إلى اغتيال الصحافي لقمان سليم وما بينهما، مروراً باجتياح العاصمة في 7 مايو 2008، وتهديد كلّ مَن يُعارضه وتخوينه.

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