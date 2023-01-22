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مقتل 5 إرهابيين بغارة جوية في «صلاح الدين»

مقتل 5 إرهابيين بغارة جوية في «صلاح الدين»
23 يناير 2023 01:42

بغداد (الاتحاد)

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، مقتل 5 إرهابيين إثر غارة جوية نفذتها القوات العراقية الخاصة، أمس الأول، شرقي مدينة «طوز خرماتو» بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد. 
وذكرت الخلية في بيان إن القوات العراقية شرعت، أمس، في تفتيش الموقع الذي استهدفته الطائرات وعثرت فيه على جثث الإرهابيين. 
وأشار البيان إلى أنه تم العثور أيضاً على أسلحة ومخازن عتاد إلى جانب مواد لوجستية، مضيفاً أن عمليات التفتيش لا تزال مستمرة في الموقع. 
إلى ذلك، أعلنت القوات العراقية، أمس، انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي والسيطرة على طرق تسللهم في محافظة ديالى شمال شرق بغداد.
 وقال قائد عمليات ديالى، في بيان صحفي، إن العملية انطلقت من محورين لتفتيش الغابات والبساتين المجاورة لحافة نهر ديالى الشمالية. وأشار إلى أن «العملية الأمنية تستهدف ملاحقة فلول داعش الإرهابي والسيطرة على طرق تسلل العناصر الإرهابية حفاظاً على استقرار وأمن المدنيين ضمن قاطع المسؤولية».

صلاح الدين
العراق
غارة جوية
بغداد
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