رئيسة الوزراء الإيطالية تزور الجزائر

وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الأحد، إلى الجزائر في زيارة "عمل وصداقة" ومن المقرر أن تلتقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحسب ما جاء في بيان أصدرته رئاسة الوزراء الجزائرية.
وكان في استقبالها في المطار الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن.
وذكر البيان أن ميلوني جاءت "على رأس وفد وزاري هام" في زيارة تأتي بعد ستة أشهر من القمة الجزائرية-الإيطالية التي ترأسها رئيس الحكومة السابق ماريو دراغي مع الرئيس تبون في يوليو وتم خلالها الاتفاق على زيادة إمدادات الغاز الجزائري إلى روما.
وأصبحت الجزائر المزود الرئيسي لروما بالغاز، بواسطة خط أنابيب "ترانسميد" الذي يربط الجزائر بإيطاليا، عبر تونس، متخطية روسيا منذ الأزمة في أوكرانيا.
وظهر في الصور، التي نشرتها رئاسة الوزراء الجزائرية خلال استقبال ميلوني من الوزير الأول الجزائري، وزير الطاقة محمد عرقاب وتوفيق حكار المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز "سوناطراك" إلى جانب وزير الخارجية رمطان لعمامرة.