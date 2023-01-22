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السودان: حريصون على التعاون مع مصر بالمياه والري

السودان: حريصون على التعاون مع مصر بالمياه والري
23 يناير 2023 01:42

الخرطوم (الاتحاد)

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أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، أمس، حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك مع مصر، في مجالات المياه والري. جاء ذلك خلال لقائه وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الذي وصل الخرطوم أمس الأول، في زيارة تستمر يومين، وفق بيان لمجلس السيادة.
وشدد البرهان خلال اللقاء «على أزلية ومتانة العلاقات بين شعبي وادي النيل المصري والسوداني، وأهمية ترقيتها لآفاق أرحب».
وأكد «حرص السودان على استمرار التعاون المشترك مع مصر في مجالات المياه والري، واستمرار انعقاد الهيئة المشتركة لمياه النيل، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجهها بما يمكنها من الاضطلاع بدورها، لتحقيق مصالح وتطلعات شعبي البلدين». وتأسست الهيئة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، عام 1960 بناء على اتفاقية مياه بين البلدين في 1959، وتعد إحدى أقدم آليات التعاون بين الجانبين.​​​​​​​
وتعنى «الهيئة» بـ«إدارة مياه النيل بصورة تعاونية مشتركة من خلال القياسات المشتركة وتبادل بيانات محطات القياس في مصر والسودان بما يساعد حكومتي البلدين على إدارة مورد مياه النيل بصورة فعالة».
من جانبه، نقل الوزير المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرهان، وحرصه على دعم القاهرة لمسيرة العلاقات مع الخرطوم في المجالات كافة، خاصة مجالات المياه والري، بحسب البيان. وشدد سويلم، على استمرار الدعم والتنسيق بين البلدين في المشروعات المختلفة وإدارة الموارد المائية وموارد نهر النيل بطريقة مثلى وانعقاد الهيئة المشتركة لمياه النيل بشكل دوري.

السودان
مصر
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح السيسي
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