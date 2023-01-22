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نتنياهو يقيل وزيراً في حكومته امتثالاً لأوامر المحكمة العليا

نتنياهو يقيل وزيراً في حكومته امتثالاً لأوامر المحكمة العليا
23 يناير 2023 01:42

تل أبيب (وكالات)

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أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، وزيراً في حكومته أدين في قضية سابقة، وذلك امتثالاً لحكم أصدرته المحكمة العليا.
وأظهر محضر رسمي أن نتنياهو تعهد بإيجاد «كل سبيل قانوني» لإسناد منصب عام لأرييه درعي في المستقبل، ثم أبلغه بإقالته من وزارتي الداخلية والصحة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وقال باراك سيري، وهو أحد المقربين من درعي، لراديو الجيش، إن حقيبتي الداخلية والصحة ستظلان من نصيب حزب «شاس»، لأنه لا يزال مشاركاً في الائتلاف الحاكم.
وأمرت المحكمة العليا نتنياهو الأسبوع الماضي بإقالة درعي استناداً إلى إدانته بالاحتيال الضريبي العام الماضي ضمن اتفاق للإقرار بالذنب يحميه من دخول السجن.

بنيامين نتنياهو
إسرائيل
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