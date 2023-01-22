البرلمان العربي: توطيد العلاقات المشتركة يدعم قضايا الأمة

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد البرلمان العربي أهمية توطيد العلاقات العربية وتطويرها بما يدعم مسيرة العمل العربي المشترك، ويحقق المزيد من الإنجازات لدعم قضايا الأمة.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي عقدت أمس، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بمقر الجامعة العربية. وشارك وفد مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي في أعمال الجلسة، وضم الوفد كلاً من محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وناقشت الجلسة العامة مشاريع القرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتهم التحضيرية للجلسة، لمتابعة ورصد كافة الأحداث والتطورات السياسية في الدول العربية خلال العام الجاري، والسعي الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية من خلال مسارات الحل السياسي.

كما ناقشت الجلسة مستجدات الأوضاع في كل من فلسطين واليمن وسوريا وليبيا والعراق ولبنان والسودان والصومال، وكذلك سبل حماية الأمن القومي العربي، وكذلك الأمن المائي العربي والأمن الغذائي، والتغيرات المناخية وتأثيرات ذلك على دول المنطقة وتوصيات قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 27» التي عقدت في مدينة شرم الشيخ بمصر.