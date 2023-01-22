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8 قتلى بهجوم على مخيم للاجئين في نيجيريا

8 قتلى بهجوم على مخيم للاجئين في نيجيريا
23 يناير 2023 01:42

أبوجا (وكالات)

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قتل 8 أشخاص في هجوم بالسكاكين على مخيم للاجئين في ولاية «كانو» شمالي نيجيريا. وبحسب بيان إدارة الولاية، أمس، تعرض المخيم لهجوم من قبل مجهولين في ساعات الليل، قتل بسببها 8 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح. وأكد البيان أنّ من بين القتلى أطفال ونساء، مشيراً إلى نقل الجرحى للمستشفى للعلاج. وتعاني نيجيريا، البلد الواقع غرب أفريقيا والذي يستعد لانتخاب رئيس جديد ونواب، في 25 فبراير المقبل، انعدام الأمن على نطاق واسع. وتعد حوادث الخطف بغية طلب الفدية من قبل جماعات إجرامية أمراً متكرراً في الأجزاء الشمالية الغربية والوسطى من البلاد.
وفي مارس الماضي، قتل 8 أشخاص واختُطف العشرات بعد أن فجر مسلحون قنبلة على سكة حديدية وفتحوا النار صوب القطار الذي ينقل الركاب من العاصمة أبوجا إلى مدينة كادونا.

نيجيريا
اللاجئين
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