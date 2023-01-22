جونسون يزور كييف ويلتقي زيلينسكي

كييف (رويترز)

زار رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون كييف بشكل مفاجئ، واجتمع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتعهد بأن بريطانيا «ستساند أوكرانيا طالما لزم الأمر». وكان جونسون، الذي استقال من منصبه في سبتمبر، رئيساً للوزراء حينما شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا في فبراير، وسعى إلى جعل لندن أكبر حليف لكييف في الغرب. وخلال هذه الجولة، زار جونسون بوروديانكا وبوتشا، بضواحي العاصمة الأوكرانية، وقال جونسون لحاكم بوتشا: «يمكنني إخبارك بأن المملكة المتحدة ستساند أوكرانيا طالما لزم الأمر». وأضاف متحدثاً بالاستعانة بمترجم فوري: «ستنتصرون وستطردون جميع الروس من بلادكم، لكننا سنظل هناك لأطول أمد، وسنريد أيضاً مساعدتكم في إعادة الإعمار». ونفى جونسون إشارات إلى أن تحركاته في أوكرانيا ربما يُنظر إليها على أنها إضعاف لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. وخلال توليه المنصب، زار جونسون كييف عدة مرات ودأب على الاتصال بزيلينسكي.