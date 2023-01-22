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إنذار كاذب بوجود قنبلة في طائرة متجهة إلى اليونان

الطائرة جاثمة على مطار أثينا
23 يناير 2023 00:07

أعلنت الشرطة اليونانية، الأحد، أنها لم تعثر على متفجرات على متن طائرة «راين اير» كانت تقوم برحلة بين بولندا واليونان، بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة.

وقالت الشرطة، في بيان، إنه «لم يتم العثور على أي جسم مشبوه» بعد تفتيش الركاب والطائرة.

كان مسؤولون يونانيون أوضحوا إن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، كانت قادمة من كاتوفيتشي وعلى متنها 190 شخصا وحطت في أثينا بمواكبة مقاتلتين من طراز «إف -16».

وقال بيوتر أدامزيك مدير العلاقات العامة في مطار كاتوفيتشي إن سلطات المطار تلقت اتصالا هاتفيا بوجود قنبلة على متن الطائرة أثناء تحليقها فوق سلوفاكيا.

وصرح أنه «بعد إقلاع الطائرة، ورد اتصال إلى مركز المعلومات في المطار حول احتمال وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة».

كانت الطائرة حطت في موقع معزول على مدرج مطار أثينا الدولي بعد تأخر ساعتين ونصف الساعة عن موعدها.

مع اقتراب الطائرة من أثينا، حول مسارها فوق البحر كإجراء احترازي.

وقالت شركة «راين اير»، في بيان «تلقى طاقم الرحلة رقم اف ار 6385 المتوجهة من كاتوفيتشي إلى أثينا بلاغا بتهديد أمني محتمل على متنها. وتماشيا مع إجراءات السلامة، واصلت مسارها إلى أثينا حيث حطت بأمان حيث استقبلتها السلطات اليونانية».

وأضافت الشركة أن «الركاب نزلوا من الطائرة بصورة اعتيادية».

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