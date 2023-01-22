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ماكرون لا يستبعد تزويد أوكرانيا بدبابات فرنسية قتالية

ماكرون (يمين الصورة) والمستشار الألماني شولتس في مؤتمر صحفي
22 يناير 2023 23:53

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن بلاده لا تستبعد تسليم دبابات «لوكلير» القتالية الثقيلة إلى أوكرانيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال ماكرون «في ما يخص دبابات لوكلير، طلبت من وزير الجيوش العمل على الموضوع. لا شي مستبعدًا».

وتطلب أوكرانيا، على وجه الخصوص، دبابات «ليوبارد 2» القتالية الألمانية.

وقال المستشار الألماني إن القرارات المستقبلية بشأن إرسال الأسلحة ستُتخذ بالتنسيق مع حلفاء منهم الولايات المتحدة.

ولم تتوصل ألمانيا والحلفاء الغربيون إلى قرار بخصوص ما إذا كانت ألمانيا ستوافق على إرسال دبابات «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا، أو السماح للدول الأخرى التي تملكها بإرسالها، على الرغم من مناشدة أوكرانيا بإرسال دبابات حديثة لتعزيز جهودها الدفاعية.

وقال شولتس، حينما سُئل عن إرسال تلك الدبابات إلى أوكرانيا، إن جميع شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا حتى الآن جرت بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الغربيين. وأضاف «سنفعل ذلك في المستقبل».

وقالت مصادر ألمانية لوكالة رويترز للأنباء إنها ستسمح بإرسال دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا إذا وافقت الولايات المتحدة على إرسال دباباتها. ولكن مسؤولين أميركيين قالوا إن حكومة الرئيس جو بايدن ليست مستعدة لإرسال دباباتها، بما يشمل دبابات (أبرامز إم.1).

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المصدر: وكالات
فرنسا
دبابات لوكلير
أوكرانيا
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