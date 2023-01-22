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أردوغان يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
22 يناير 2023 23:39

حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في تركيا.

وقال أردوغان، خلال لقاء مع شباب في مدينة بورصة (غرب) نشرت الرئاسة التركية تسجيل فيديو منه "سأستخدم صلاحياتي لتقريب موعد الانتخابات إلى 14 مايو".

وأشار الرئيس التركي إلى أنها "ليست انتخابات مبكرة (...) إنما هذا تعديل لأخذ (تاريخ) امتحانات (الجامعات) بالاعتبار".

ولفت إلى أن الحملة الانتخابية ستبدأ قبل 60 يوماً من الموعد، أي في 10 مارس المقبل.

أصبح أردوغان رئيساً للوزراء في عام 2003، قبل أن يصبح "رئيساً" مُنتخباً بالاقتراع العام في العام 2014 إثر تعديل الدستور

كانت الانتخابات مقرّرة بادئ الأمر في 18 يونيو المقبل لكن مراقبين كثرا توقّعوا تقريب الموعد، قبل أن يلمّح أردوغان هذا الأسبوع لذلك أيضاً.

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المصدر: وكالات
رجب طيب أردوغان
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