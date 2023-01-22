تواصل التنديد بحرق نسخة من المصحف في السويد

الشرطة تطوق المظاهرة أمام السفارة التركية في ستوكهولم
22 يناير 2023 22:41
تواصلت الإدانات، اليوم الأحد، لإقدام أحد اليمينيين المتطرفين على حرق نسخة من المصحف الشريف خلال مظاهرة أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، أمس السبت.
ودان المجلس العالمي للتسامح والسلام هذا العمل، معتبرا هذه التصرفات الجاهلة محرضة على العنصرية.
ودعا المجلس، في بيان، إلى ضرورة احترام الرموز الدينية وعدم المساس بها، وإلى مواجهة خطاب الكراهية والعنف.
وقال معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس، إن «المجلس العالمي للتسامح والسلام بكافة أعضائه وشركائه يدين بشدة هذا العمل المتطرف»، معتبراً أن مثل هذه التصرفات الجاهلة تدعو إلى العنصرية وتحرض على التفرقة والكراهية بين البشر، وهو ما يعمل المجلس مع أكثر من 95 دولة على محاربته والعمل على تعزيز ثقافة التسامح، وبناء جسور المحبة والاتصال بين الشعوب والثقافات.
من جانبها، دانت ماليزيا بأشد العبارات عمل كراهية الإسلام الذي قام به السياسي اليميني المتطرف السويدي-الدنماركي بحرق نسخة من القرآن الكريم.
وقال أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، إن بلاده حثت الحكومة السويدية على اتخاذ إجراءات عاجلة ضد مرتكبي هذا العمل الحقير، وكذلك ضمان اتخاذ خطوات صارمة في المستقبل لمعالجة التنامي المقلق لكراهية الإسلام في السويد.
وشدد إبراهيم على أن «مثل هذا التدنيس الصارخ للكتاب المقدس للإسلام من جانب السياسي السويدي والتقاعس عن التحرك يرقى إلى إثارة كراهية الإسلام ويشكل استفزازاً خطيراً ليس فقط لمشاعر تركيا ولكن لأكثر من ملياري مسلم في العالم»، وفقاً لوكالة الأنباء الماليزية (بيرناما).
وأضاف، في بيان، أن «ماليزيا تدين جرائم الكراهية المتكررة التي تستهدف المسلمين في العالم وكذلك كل صور التحريض على الكراهية وتشجيع العنصرية بالقول أو الفعل وتنظر بقلق بالغ إلى الموجة المتزايدة من خطاب الكراهية بسبب الدين أو العرق».