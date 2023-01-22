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بولندا تتخذ قراراً بشأن إرسال دبابات متطورة لأوكرانيا

دبابات ليوبارد تطلق قذائف خلال تدريبات لحلف الناتو (أرشيفية)
22 يناير 2023 22:28

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موارفيتسكي أنه يعتزم إرسال دبابات «ليوبارد» القتالية المتطورة إلى أوكرانيا حتى بدون موافقة ألمانيا إذا لزم الأمر.

وقال مورافيتسكي لوكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي)، مساء اليوم الأحد «لن نقف موقف المتفرج على أوكرانيا وهي تنزف. أوكرانيا وأوروبا ستكسبان» الأزمة الحالية «بألمانيا أو دونها».

وأضاف رئيس الوزراء البولندي أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق عاجل مع ألمانيا، فإن بولندا ستشكل «ائتلافاً أصغر» مع دول أخرى، مشيراً إلى أن هذه الدول ستبدأ عندئذٍ في توريد بعض من دبابات «ليوبارد» التي لديها بدون موافقة ألمانيا.

ونشر مورافيتسكي تدوينة، على موقع «تويتر» باللغة الإنجليزية، تتضمن موقفاً مشابهاً لهذا التصريح.

تطالب أوكرانيا بدبابات قتالية متطورة، مثل دبابات «ليوبارد» ألمانية الصنع ودبابات «أبرامز إم1» الأميركية.

ترفض ألمانيا إرسال هذه الدبابات إلى أوكرانيا كما ترفض الموافقة على السماح لدول أوروبية أخرى بإرسال تلك الدبابات إلى كييف.

يبدو أن ألمانيا ربطت أي تقديم لتلك الدبابات بتحرك الولايات المتحدة لإرسال دبابات «أبرامز» الخاصة بها، وهو ما رفضه مسؤولون أميركيون لأن تلك المركبات معقدة الصيانة.

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المصدر: وكالات
دبابات ليوبارد
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