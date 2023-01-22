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إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة متجهة إلى اليونان

إنزال الركاب من الطائرة في أثينا
22 يناير 2023 22:12

أعلن مسؤولون يونانيون أن طائرتين حربيتين واكبتا، اليوم الأحد، طائرة تابعة لشركة «راين اير» كانت تقوم برحلة بين بولندا واليونان بعد تلقي السلطات بلاغاً بوجود قنبلة.

وواكبت طائرتان من طراز «اف-16» الطائرة، التي أقلعت من كاتوفيتشي متوجهة إلى أثينا، عند دخولها المجال الجوي اليوناني من مقدونيا الشمالية، بحسب ما أفاد مصدر يوناني.

وأضاف المصدر أن الطائرة، وهي من «بوينغ 737»، واكبتها في وقت سابق مقاتلتان مجريّتان.

وحطت الطائرة بعد ذلك في موقع معزول على مدرج مطار أثينا الدولي بعد تأخر ساعتين ونصف الساعة عن موعدها.

وقالت كونستانتيا ديموغليدو المتحدثة باسم الشرطة اليونانية، إنه «تم إنزال الركاب ويجري تفتيشهم». وأضافت «كان على متن الطائرة 190 شخصاً، من بينهم أفراد الطاقم. وسيتم تفتيش الطائرة بعد الركاب».

مع اقتراب الطائرة من أثينا، تم تحويل مسارها فوق البحر كإجراء احترازي. ولم تعرف على الفور الجهة التي أعلنت عن وجود قنبلة على متن الطائرة.

وتابعت المتحدثة أن «قبطان الطائرة أبلغ برج المراقبة في أثينا بوجود قنبلة، لكننا لا نعرف من أين تلقى هذه المعلومات».

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المصدر: آ ف ب
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