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5 قتلى بهجوم إرهابي في العاصمة الصومالية

آثار الهجوم الإرهابي على مكتب رئيس بلدية مقديشو
22 يناير 2023 22:03

قالت وزارة الإعلام الصومالية، اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن خمسة مدنيين قُتلوا بتفجير قنبلة تبعه اقتحام مبنى حكومي في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأضافت الوزارة وشهود أن عناصر من حركة الشباب الإرهابية اندفعوا إلى المربع السكني الذي يقع فيه مكتب رئيس البلدية في العاصمة وقت الظهيرة تقريباً وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أن قوات الأمن قتلت ستة مسلحين وأخلت المنطقة منهم في نحو السادسة مساء.

وكثفت حركة الشباب المتشددة هجماتها، بشكل خاص، في الأشهر القليلة الماضي رغم انتصارات حققتها حكومة الرئيس حسن شيخ محمود منذ أغسطس 2022 ضد الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وقالت فرح عبد الله التي تعمل في مكتب رئيس البلدية «كنا في المكتب عندما سمعنا دوي انفجار هائل، هربنا وأعقب هذا إطلاق نار».

وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة «آمين» للإسعاف، إن 16 شخصاً أُصيبوا في الهجوم.

يقع مكتب رئيس البلدية في مبنى مقر الحكومة المحلية بداخل منطقة محصنة جيداً في مقديشو.

وفي علامة على أن الحكومة توسع هجومها على الحركة المتطرفة في جنوب الصومال، أفاد التلفزيون الرسمي بولاية جوبالاند، اليوم الأحد، بأن القوات الإقليمية والصومالية شنت هجمات على حركة الشباب وسيطرت على بلدة «جاناي ابدالي» وانتزعتها من المتشددين.

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المصدر: رويترز
الصومال
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هجوم إرهابي
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