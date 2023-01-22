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روسيا تعلن عدد قتلى الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة

جنود أوكرانيون ودبابات في موقع قتالي
22 يناير 2023 19:53

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، حصيلة قتلى الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا خلال عمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأعلت الوزارة مقتل نحو 295 من العسكريين الأوكرانيين بعمليات للقوات الروسية.

جاء ذلك وفقاً لما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء عن إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية.

وأضاف كوناشينكوف أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من قرية «أنتونوفكا» في دونيتسك، كما تم تدمير 9 طائرات مسيرة في مواقع متفرقة في دونيتسك ولوهانسك ومنطقتي زابوروجيا وخيرسون.

كانت الوزارة أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن قواتها سيطرت على خطوط ومواقع في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا. وأضافت أنها أضافت أنها تسببت دمرت معدات من بينها مركبات قتالية أوكرانية ومدافع «هاوتزر» وصاروخين أميركيين من طراز «هيمارس».

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
قتلى
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