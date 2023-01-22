هجوم إرهابي يستهدف مقر البلدية في مقديشو

جنود صوماليون أثناء التصدي للهجوم الإرهابي في مقديشو
22 يناير 2023 19:49
أفادت الشرطة وشهود، اليوم الأحد، بأن انفجاراً هائلاً دمر مباني قريبة من مقر بلدية مقديشو، تلاه إطلاق نار في هجوم إرهابي تبنته حركة الشباب المتطرفة.
وقال الشرطي عبد الله محمد «فجّر إرهابيون سيارة محملة بمتفجرات على جدار محيط بمركز تسوق مقديشو، بجوار مقر إدارة محافظة بنادر»، فيما أفاد شهود أن إطلاق النار استمر لمدة قرب مقر رئاسة البلدية.
وقال شهود عيان، إن الانفجار ألحق أضراراً بالمباني المجاورة، وأمكن سماع دوي إطلاق نار قرب مكتب رئيس البلدية.
وروى شاهد، يدير متجراً قرب المقر «هناك إطلاق نار داخل المنطقة المجاورة للمبنى الرئيسي، لكننا لا نعرف ما الذي يحصل في الداخل».
وأضاف «سقط بعض الضحايا لكن المنطقة كلّها مطوّقة وطلبت منا قوات الأمن الابتعاد» عن الموقع.
وقال عمر نور، وهو شاهد آخر، إنه كان داخل المركز التجاري عندما وقع الانفجار و«كان محظوظاً لأنه تمكّن من الهرب سالماً».
وأعلنت حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال الجيش الأميركي، أمس السبت، إن الهجوم، الذي وقع في بلدة صومالية استعادها الجيش هذا الأسبوع، شارك فيه أكثر من 100 عنصر من حركة الشباب.
وأوردت القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم)، في بيان، أن «العمليات المشتركة التي قامت بها القوات الشريكة على الأرض والضربة الجماعية للدفاع عن النفس قد أسفرت عن تدمير ثلاث مركبات وقتل ما يقرب من ثلاثين إرهابياً من حركة الشباب».
في الأشهر الأخيرة، استعاد الجيش ومقاتلو العشائر المحلية مساحات من الأراضي في وسط البلاد.
وشنّت حركة الشباب الثلاثاء هجوماً دامياً على قاعدة عسكرية في جزء آخر من وسط الصومال، غداة إعلان الحكومة تحقيق «انتصار تاريخي» على الإرهابيين.