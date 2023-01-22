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زلزال يهز إندونيسيا
زلزال
22 يناير 2023 18:53
ضرب زلزال بلغت قوته 5,3 درجة على مقياس ريختر إندونيسيا اليوم الأحد.
وأفاد موقع «ديتيك نيوز» الإندونيسي بأن مركز الزلزال كان في بلدة «ميلونجوان» بإقليم سولاوسي الشمالية.
ولم تصدر هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية الوطنية الإندونيسية أى تحذيرات خاصة باحتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
كما لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.
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