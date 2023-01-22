رئيس الوزراء الياباني يريد حل البرلمان

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنه يريد حل مجلس النواب وإجراء انتخابات عامة مبكرة قبل انتهاء فترة رئاسته للحزب الحاكم في سبتمبر 2024.
وأعرب كيشيدا، في برنامج تلفزيوني بث اليوم الأحد، عن دعمه لوجهة النظر القائلة بأنه يجب أن يبدأ فترة ولايته الثانية بعد اكتساب ثقة الجمهور في انتخابات مجلس النواب لسياساته، ومنها تنفيذ زيادات ضريبية لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي، بحسب وكالة الأنباء اليابانية (كيودو).
وقال كيشيدا «السؤال هو بالضبط ما الذي سنفعله لتحقيق ذلك؟».
كان كيشيدا فاز في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي في عام 2021 لمدة ثلاث سنوات.
ويملك رئيس الوزراء الياباني القول الفصل في حل مجلس النواب الياباني بموجب الدستور.
وتنتهي المدة الحالية لأعضاء مجلس النواب في أكتوبر 2025 ما لم يحل كيشيدا المجلس.
وشدد رئيس الوزراء الياباني، في البرنامج الذي سجل الخميس، أنه «ليس فقط الدفاع، ولكن انخفاض معدل المواليد والطاقة وزيادة الأجور كلها قضايا تؤثر على حياة الناس ولا يمكن تأجيلها».
وأضاف كيشيدا أن توقيت الحل يجب أن يأخذ في الاعتبار «الوقت المناسب لمعالجة مثل هذه القضايا وحكم الرأي العام».