ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في كاليفورنيا

أعلنت شرطة مقاطعة لوس أنجلوس الأميركية ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار الذي وقع في ولاية كاليفورنيا في وقت متأخر من مساء أمس السبت.
وقالت الشرطة إن عشرة أشخاص قتلوا في إطلاق نار داخل قاعة بمدينة «مونتيري بارك».
وأضافت الإدارة، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أن المسلح المشتبه به فر من المكان وأن الشرطة ما زالت تحاول العثور عليه.
وأشارت إلى عدم توفر معلومات بعد عن الدافع وراء الهجوم.
ونُقل عشرة مصابين إلى مستشفيات في المنطقة، أحدهم حالته حرجة.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن إطلاق النار وقع بعد العاشرة مساء السبت بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد) قرب موقع للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في «مونتيري بارك»، التي تبعد حوالي 11 كيلومتراً عن وسط مدينة لوس أنجلوس.