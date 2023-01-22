16 قتيلاً جراء انهيار مبنى في حلب

تسبب انهيار مبنى بمقتل 16 شخصاً، اليوم الأحد، في مدينة حلب في شمال سوريا، فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين، وفق حصيلة جديدة أفادت بها وكالة الأنباء السورية الرسمية. ومنذ انهيار المبنى، جراء «تسرب المياه إلى أساساته» وفق الإعلام الرسمي السوري، فجر الأحد، ترتفع حصيلة القتلى تدريجياً، فيما لا تزال عمليات الإغاثة والبحث عن ناجين مستمرة. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بعد الظهر عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 16 قتيلاً، فيما جرى انتشال أربعة أشخاص مصابين. وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت في وقت سابق «انتشال 13 جثة وشخص على قيد الحياة (...) في حصيلة أولية». وانهار المبنى، المؤلف من خمسة طوابق، وفق الداخلية، عند الساعة الثالثة صباحاً في حي الشيخ مقصود، وكانت تقطنه سبع عائلات. وأفاد سكان في الحي بأن عدد قاطني المبنى كان يبلغ حوالي 35 شخصاً.

المصدر: آ ف ب