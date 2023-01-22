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البرازيل والأرجنتين تخططان لإنشاء عملة موحدة

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
22 يناير 2023 16:31

أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم الأحد، بأن البرازيل والأرجنتين تعتزمان الإعلان هذا الأسبوع عن إطلاق الأعمال التحضيرية لتبني عملة موحدة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين القول إن الخطة التي ستناقش في قمة في بوينس أيرس هذا الأسبوع ستركز على كيف يمكن للعملة الجديدة التي تقترح البرازيل تسميتها (سور) «الجنوب» أن تعزز التجارة الإقليمية وتقلل الاعتماد على الدولار الأميركي.

وقال وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا للصحيفة: «سيكون هناك... قرار لبدء دراسة المعايير اللازمة لعملة مشتركة، بما يشمل كل شيء من الأمور المالية إلى حجم الاقتصاد ودور البنكين المركزيين».

وسبق أن أجرى سياسيون من البلدين مناقشات حول الفكرة عام 2019، لكنها قوبلت باعتراض من البنك المركزي البرازيلي في ذلك الوقت.

جاء في التقرير أن المبادرة ستنطلق كمشروع ثنائي في البداية، على أن يتم توسيعها لاحقاً لدعوة دول أخرى من أميركا اللاتينية، مضيفاً أن من المتوقع صدور إعلان رسمي خلال زيارة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى الأرجنتين التي تبدأ مساء الأحد.

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