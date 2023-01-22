فرنسا وألمانيا تتعهدان بمواصلة دعم أوكرانيا

ماكرون (يمين الصورة) مصافحا المستشار الألماني شولتس
22 يناير 2023 16:27
تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن يواصل بلداهما دعم أوكرانيا «مادام ذلك ضرورياً» وبشكل «ثابت».
وخلال احتفال في جامعة السوربون في العاصمة الفرنسية باريس بمناسبة تخليد الذكرى الستين لتوقيع معاهدة المصالحة بين ألمانيا وفرنسا، قال شولتس: «سنواصل تقديم كل الدعم الذي تحتاج إليه أوكرانيا، ما دام ذلك ضرورياً».
وأضاف المستشار الألماني: «معاً، بوصفنا أوروبيين، بهدف الدفاع عن مشروعنا للسلام الأوروبي».
أكد ماكرون، من جانبه، تقديم «الدعم الثابت» من جانب البلدين إلى الشعب الأوكراني «في جميع المجالات».
وأضاف ماكرون: «بعد 24 فبراير، لم ينقسم اتحادنا ولم يتنصل من مسؤولياته».
والاحتفال الذي جرى في جامعة السوربون يهدف إلى إظهار الوحدة المستعادة بين البلدين بعد خلافات في الأشهر الأخيرة بسبب تداعيات الأزمة في أوكرانيا.
وأعلن المستشار الألماني أن «المستقبل، كما الماضي، يعتمد على تعاون بلدينا كمحرك لأوروبا موحدة»، واصفاً «المحرك الفرنسي-الألماني» بأنه «آلية تسوية» تسمح بـ «تحويل الخلافات والمصالح المتباينة إلى عمل متقارب».