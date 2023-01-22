الإثنين 23 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

دوي انفجار قرب مكتب رئيس البلدية في مقديشو

أرشيفية
22 يناير 2023 14:33

قالت شاهدة إن دوي انفجار سُمع بالقرب من مكتب رئيس البلدية في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأحد وذكرت أن الانفجار أعقبه إطلاق نار.

وأوضحت فرح عبد الله التي تعمل في مكتب رئيس البلدية لرويترز "كنا في المكتب عندما سمعنا دوي انفجار هائل، هربنا وأعقب هذا إطلاق نار".

ولم تتضح على الفور الجهة التي تقف وراء الانفجار. 

أخبار ذات صلة
قتلى وجرحى بهجوم إرهابي في مقديشو
5 قتلى بهجوم إرهابي في العاصمة الصومالية
المصدر: وكالات
مقديشو
الصومال
انفجار
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ قرب مدينة بخموت
عربي ودولي
روسيا تحذر من تحول الصراع مع الغرب إلى حرب
اليوم 16:24
أرشيفية
الإمارات
القائم بالأعمال الأميركي يشيد بفعاليات مهرجان الظفرة
اليوم 16:00
لابا يتألق بـ«العلامة 14» ويدخل قائمة «العظماء»
الرياضي
لابا يتألق بـ«العلامة 14» ويدخل قائمة «العظماء»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©