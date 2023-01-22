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إطلاق نار في كاليفورنيا الأميركية وأنباء عن سقوط قتلى

إطلاق نار في كاليفورنيا الأميركية وأنباء عن سقوط قتلى
22 يناير 2023 13:14

نقلت صحيفة لوس انجليس تايمز عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون قوله إن قوات الشرطة استدعيت إثر وقوع إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا مساء أمس السبت.

وأوضحت الصحيفة أن إطلاق النار وقع بعد العاشرة مساء (0600 بتوقيت جرينتش) قرب موقع للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في مونتيري بارك.

وشارك عشرات الآلاف في المهرجان الذي أقيم في وقت سابق أمس.
ومونتيري بارك مدينة في مقاطعة لوس انجليس تبعد حوالي 11 كيلومترا عن وسط المدينة. 

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المصدر: وكالات
كاليفورنيا
إطلاق نار
الولايات المتحدة الأميركية
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